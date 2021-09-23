Аналитик банка «Открытие» прогнозирует укрепление рубля к доллару к середине 2022 года

По нашей оценке, в ближайшей перспективе у рубля достаточно потенциала для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли, считает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020 г. приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку. Еще раньше в июле сальдо торгового баланса с поправкой на интервенции Минфина в рамках бюджетного правила достигло рекордного с 2018 г. уровня немногим менее 20 млрд долл. за месяц. Конъюнктура на сырьевых рынках остается благоприятной для сохранения высокого профицита даже на фоне сезонного роста импорта.

Потенциал укрепления рубля к доллару мы оцениваем как незначительный – до 71-72 рубля за доллар к середине 2022 г. – исключительно по причине ожиданий заметного укрепления доллара относительно большинства валют развивающихся и развитых рынков после начала цикла ужесточения политики ФРС: сначала в виде сворачивания программы количественного смягчения, а затем и роста ставок.

Плавное постепенное ослабление рубля – темпами не превышающими 4% годовых – начиная с конца 2022 г. вполне возможно. Этому будет способствовать ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта по мере роста российской экономики.