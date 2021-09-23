СК возбудил уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Иркутской области

Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по данному ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства.

По предварительным данным, 22 сентября 2021 года около 15 часов 30 минут на трассе «Сибирь» вблизи поселка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В автобусе находилось 18 детей, учащиеся 2, 4, и 9 классов, трое взрослых сопровождающих и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний ребенок и водитель автобуса. В настоящее время они проходят стационарное лечение в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь. Остальные пострадавшие участники ДТП направлены на медицинское обследование.

В рамках уголовного дела следователем произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, пассажиры автобуса, изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.