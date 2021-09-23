Глава ВЭБа Игорь Шувалов оценит проекты развития в Иркутске и Байкальске

Глава Госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов с рабочим визитом прибыл в Иркутск 23 сентября. Совместно с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и мэром Иркутска Русланом Болотовым они осмотрели перспективные объекты городского развития.

– Мы два дня будем работать в Приангарье – в Иркутске и Байкальске. Большой командой организаций развития группы ВЭБ.РФ мы смотрим на проекты, которые способны дать импульс экономическому развитию региона, его городов, – сказал Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Во время выездного совещания участники осмотрели городские пространства, где планируются или уже реализованы проекты развития. Первый объект – 130-й квартал – известная не только каждому иркутянину, но и далеко за пределами областного центра территория исторической застройки в южной части центра Иркутска. Он был построен в 2011 году. На сегодняшний день в 130-м квартале созданы около 2 тысяч рабочих мест, объем выручки в год превышает 9 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты разных уровней – свыше одного миллиарда рублей. По словам главного архитектора проекта Елены Григорьевой, 130-й квартал в постоянном развитии, в перспективе он будет иметь выход к набережной Ангары и жилому комплексу Парковый.

Также Игорю Шувалову представили проект комплексной регенерации исторического центра города «Иркутские кварталы», который является продолжением 130-го квартала. Площадь объекта составляет 80 гектаров. Как пояснил автор проекта Сергей Маяренков, развитие «Иркутских кварталов» в перспективе может дать почти 6 тысяч рабочих мест, планируется строительство 310 тысяч квадратных метров площади.

Высоко оценил глава Госкорпорации ВЭБ.РФ и следующий объект – жилой комплекс «Стрижи Сити». Этот масштабный проект реализован в рамках городской программы развития застроенных территорий. Для реализации были расселены более десятка аварийных домов, общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. На участке, площадью более пяти гектаров, предполагается возведение двенадцати жилых блок-секций, строительство детского сада на 150 мест – строительная компания безвозмездно передаст муниципалитету участок, а также за собственный счет проведет проектно-изыскательские работы, подготовит проектно-сметную документацию дошкольного учреждения. Первая очередь домов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, с высоты имеет форму трех сердец, эти здания практически сразу стали архитектурной достопримечательностью Иркутска.