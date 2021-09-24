Альфа-Банк провел уроки финансовой грамотности для школьников

Альфа-Банк провел экскурсию и уроки финансовой грамотности для иркутских школьников в phygital-офисе на ул. Ленина, д. 25.

Ученики шестого класса общеобразовательной школы № 40 за несколько часов, проведенных на площадке современного офиса, узнали от сотрудников банка, как научиться грамотно распоряжаться своими средствами и накопить на мечту. Помимо обучения, ребят ждало много интересного:

– экскурсия по phygital-офису, где нет стандартных стоек и громоздких компьютеров, зато есть умная система распознавания лиц, современные технологии и стильное яркое пространство;

– подарки от банка (тематические футболки, памятные монеты из серии «Мультфильмы);

– знакомство с профессией банковского работника (сотрудники банка рассказали, чем занимаются, и ответили на вопросы ребят);

– сладкие угощения.

«Уроки финансовой грамотности – это социальное неравнодушие банка и забота о финансовом благополучии молодого поколения. Нам очень приятно видеть заинтересованность ребят и искренние эмоции на протяжение всего мероприятия. К тому же живое общение с сотрудниками банка и экскурсия по отделению позволили сформировать представление о банковской профессии, что поможет помочь им в дальнейшем при выборе будущей профессии», – отметила Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

«Педагоги и родители детей в возрасте от 7 до 12 лет отмечают, что младшие школьники безрассудно тратят деньги и не умеют их копить. Быть финансово грамотным – необходимость, продиктованная временем. Уже в школьном возрасте формируется более осознанное отношение к будущему, появляется интерес к вопросам управления деньгами, формированию бюджета семьи. Для наших учеников общение с представителями финансовой сферы стало полезным уроком в организации своих расходов и отношения к деньгам. Мы благодарим команду Альфа-Банка в Иркутске за мероприятия «На пути к первому миллиону» и будем рады новым совместным проектам», – рассказала Татьяна Кондратьева, директор общеобразовательной школы №40.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.