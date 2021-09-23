Мировые тенденции устойчивого развития и климатическая повестка – в центре внимания деловой программы БРИФ

23 сентября эксперты V Байкальского риск-форума обсудили мировую климатическую повестку, в том числе вызовы для бизнеса в этой сфере, ESG-трансформацию российских компаний, возможности зеленой экономики и практические кейсы по управлению климатическими и экологическими рисками.

А накануне, 22 сентября, состоялось открытие деловой программы форума и пленарное заседание, посвященное мировым тенденциям устойчивого развития. Как заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, четвертый энергетический переход – это объективная реальность. «Неважно, согласны мы или не согласны с причинами этого энергоперехода – мы понимаем, что это новый вектор развития мировой экономики в целом и энергетики в частности, – отметил он. – Поэтому для того, чтобы остаться конкурентоспособными на мировой арене, сохранить свою долю рынка и приумножить ее, нам надо адаптироваться».

Базовое условие очередной технологической революции состоит в том, что человечество должно развиваться без ущерба для окружающей среды. Прежде всего это подразумевает снижение выбросов парниковых газов и, шире, декарбонизацию, одним из путей которой является бурное развитие возобновляемых источников энергии.

«Важно понимать, что углеводороды никуда не денутся, – подчеркнул Павел Сорокин. – Они по-прежнему будут формировать основу энергетического баланса. По крайней мере, ближайшие 15-20 лет точно». Однако их доля в мировом топливно-энергетическом балансе в течение этого срока может снизиться с сегодняшних 85% до 70%. Большее значение при этом будет приобретать газ – сравнительно экологичное топливо, использование которого позволит многим развивающимся странам достичь целей по декарбонизации при относительно небольших затратах. А в стратегии компаний, добывающих его и другие углеводороды, крайне важное место займет устойчивое развитие и климатическая повестка как его часть.

Осознавая все риски, российские компании адаптируются к ним. Об углеродной нейтральности уже заявили En+ Group, Сбер, Металлоинвест, Лукойл и Татнефть. В то же время 1,8% российских предприятий в 2021 году полностью интегрировали цели устойчивого развития (ЦУР) в свою стратегию и деятельность, хотя в 2019 году таковых не было вовсе. Это показывают результаты исследования «Барометр устойчивого развития бизнеса», которое совместно проводят Effie Russia и КПМГ.

Иркутская нефтяная компания начала работать в области ESG после того, как Европейский банк реконструкции и развития в 2008 году приобрел в ней долю, а в 2009-м предоставил кредит на реализацию проекта по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском месторождении.

- Тогда мы узнали, что такое воздействие на окружающую среду, социальная ответственность и корпоративное управление в соответствии с международными требованиями, - отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых. – Мы поняли, что приоритетной задачей является минимизация воздействия на окружающую среду и начали закачивать попутный нефтяной газ обратно в пласт. В 2013 году внедрили интегрированную систему менеджмента – в области экологии, безопасности труда и охраны здоровья, прошли сертификационный аудит и теперь ежегодно подтверждаем соответствие международным требованиям.

В этом году мы объявили курс на устойчивое развитие и приступили к разработке ESG-стратегии, в которой главной составляющей станет климатообразование. В следующем году мы планируем сделать годовой отчет по ESG и распространить его среди широкого круга заинтересованных сторон. В целом, я не вижу барьеров для дальнейшего движения в этом глобальном направлении, но сложности, конечно, есть. Это и отсутствие методик по устойчивому развитию и ESG (как в стране, так и в мире), и специфика отрасли, и пробелы в законодательстве, которые в том числе не позволяют добывающим компаниям закачивать весь углекислый газ в пласт.

Именно такие актуальные риски для бизнеса мы и обсуждаем на БРИФ. Это единственная площадка в России для дискуссий, связанных с оценкой рисков и управления ими. Мы делимся кейсами, решаем конкретные задачи и всегда берем от форумов самое лучшее, что впоследствии внедряем в работу компании.

Стремясь снизить эмиссию, ИНК не только использует уже проверенные технологии вроде закачки углекислого газа в пласт для повышения нефтеотдачи, но и работает над организацией производства так называемого голубого аммиака. То есть продукта, при производстве которого улавливается минимум 70% СО₂. Реализация проекта проходит в соответствии с меморандумом о намерениях, который был подписан Иркутской нефтяной компанией и JOGMEC в июне 2020 года.

В проекте заинтересованы партнеры компании из Японии, где голубым аммиаком планируют заменить уголь и в перспективе использовать его в качестве топлива для судов.

- Спасибо за поддержку нашего форума – надеемся, что он будет для вас интересным с практической точки зрения, - обратился к участникам председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. – В прошлом году во всем мире из-за транспортных ограничений сократилось потребление топлива, и это стало стресс-тестом для всей нефтегазодобывающей отрасли, подтвердив необходимость изменений. И хотя нефть будет еще востребована многие годы, мы уже начинаем трансформацию. Один из таких проектов – производство голубого аммиака из метана в Восточной Сибири, а также его транспортировка и сбыт в Японии. Также мы очень серьезно прорабатываем вопрос утилизации углекислого газа с наших производственных площадок в городе Усть-Куте – закачиваем его обратно в пласт для поддержания пластового давления и увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). Сегодня КИН на пилотных участках доходит до 50%, и это не предел.

Большое внимание мы уделяем и изучению пластовых вод, получаемых в процессе добычи нефти, уже понимаем, как извлекать из них литий и другие полезные элементы – в этом плане Иркутская нефтяная компания достигла больших успехов и является, пожалуй, наиболее технологически продвинутой в нашей стране. Мы стоим на пороге формирования в Иркутской области новой промышленности, основанной на неорганической химии. Если мировая цена на литий будет оставаться такой же высокой, то у Восточной Сибири есть все шансы стать одним из центров литиевой промышленности в России.

После пленарного заседания БРИФ состоялась сессия «Стратегия развития водородной энергетики в мире и России», а по завершении сессии АО «ИНК-Капитал» и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» («РЭА») Минэнерго России заключили соглашение о сотрудничестве в области устойчивого развития и ESG-практик.