Иркутская область получит кредит на комплексное развитие пяти территорий

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации одобрила заявку Иркутской области на получение бюджетного кредита для комплексного развития нескольких территорий. Заседание комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина состоялось 23 сентября. Помимо Иркутской области заявки на бюджетные кредиты одобрили еще 22 субъектам, 13 из них ранее.

– В случае получения бюджетного кредита в размере 8,65 миллиарда рублей мы планируем провести комплексное развитие пяти территорий. Это проекты в поселке Малая Еланка Иркутского района, в предместье Рабочее города Иркутска, в Ангарске, при строительстве жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе, и в Усть-Куте с южной стороны микрорайона Новая РЭБ за автомобильной дорогой Усть-Кут – Новый Уоян, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам заседания.

Общая площадь новой жилой застройки в границах объектов инженерной и социальной инфраструктуры составит 2,4 миллиона квадратных метров. Кроме того, в территориях будет создано 13,6 тысячи новых рабочих мест.