Пропавшие волонтеры в Бурятии после недельных поисков найдены живыми

Спасатели Прибайкалья завершили поисково-спасательную операцию в Кабанском районе Республики Бурятия. Пятеро мужчин, поиски которых вели двое суток наземные и аэромобильная группировки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, обнаружены в удовлетворительном состоянии в 25 километрах вверх по течению реки Снежная.

Добровольцев, отправившихся на поиски рыбака, пропавшего при опрокидывании лодки, и не вышедших на связь в назначенное время, заметил с воздуха экипаж вертолета Ми-8 МЧС России. Мужчины находились в зимовье в 500 метрах от берега реки. Три дня назад у них закончились продукты питания, но вернуться в населенный пункт Выдрино, откуда они ушли 15 сентября, возможности не было. Перевал, который они преодолели, засыпало снегом, отрезав путь назад. Отсутствие теплых вещей и обуви, соответствующей погодным условиям, заставило их дожидаться помощи в ближайшем зимовье.

Экипажу Ми-8 удалось найти в нескольких километрах от него небольшую площадку для посадки воздушного судна. Оттуда группа спасателей дошла до жилища. Людей накормили и напоили горячим чаем, а после доставили в село Выдрино. Сотрудникам МЧС России они сообщили, что им не удалось найти пропавшего рыбака.