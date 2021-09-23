Концертный зал, Тепловой луч и остров Юность: Главе ВЭБ.РФ представили иркутские проекты

Иркутск посетили представители ВЭБ.РФ под руководством председателя Игоря Шувалова. На совместной встрече мэр Иркутска Руслан Болотов назвал основные направления развития областного центра.

В Иркутске сформирован инвестиционный портфель, куда вошло 18 проектов, в том числе развитие островов Конный и Юность, строительство концертного зала, создание современной зоны отдыха в районе протоки Боковской.

Мэр подчеркнул, что важно сохранять наследие Иркутска и вместе с этим создавать новые рекреационные зоны, строить социальные объекты, повышать качество жизни. Особо отмечена перспектива строительства теплового луча по улицам Баррикад и Радищева, Ядринцева, Космическому проезду и улице Зимняя – это даст дополнительный импульс для развития Правобережного округа Иркутска, строительства детских садов и спортивных объектов.

– У нас есть четкое понимание, по каким направлениям необходимо развивать город, в том числе его туристическую составляющую. Но, вместе с этим, видим, какие проблемы еще предстоит решить. Зачастую это невозможно без поддержки региональной и федеральной властей, бизнес-структур. Необходимо приложить максимум сил, чтобы повысить узнаваемость Иркутска на всероссийском и международном уровнях. При этом в первую очередь он должен быть удобным и комфортным для жителей и гостей, – подчеркнул Руслан Болотов.

В ходе ознакомительной экскурсии по городу представителям ВЭБ.РФ продемонстрировали положительные примеры сотрудничества власти и бизнеса по реализации проектов развития в городе. В частности, гости посетили 130-й квартал и «Иркутские кварталы», побывали в жилом микрорайоне «Стрижи-сити», который возводят в рамках проекта развития застроенных территорий.