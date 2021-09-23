Романа Зубкова назначили исполняющим обязанности главврача Иркутского онкодиспансера

Главного внештатного онколога министерства здравоохранения Иркутской области Романа Зубкова назначили исполняющим обязанности главврача медучреждения, сообщается в аккаунте на Facebook регионального минздрава.

Соответствующее распоряжение накануне подписали в министерстве. Ранее эту должность занимала Ирина Ушакова, сейчас она продолжает работу на посту заместителя.

Напомним, Роман Зубков в июне текущего года был назначен на пост главного внештатного онколога минздрава вместо Виктории Дворниченко, которая занимала эту должность 25 лет.