Конфликт в супермаркете Иркутска закончился поножовщиной

Несколько дней назад в одном из супермаркетов Ленинского района Иркутска произошел конфликт между покупателями на кассе. В результате инцидента 33-летний мужчина с ножевым ранением шеи был доставлен в больницу.

Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан работниками частного охранной организации и сотрудниками ППС. Подозреваемым оказался 56-летний ангарчанин.

Сотрудники полиции установили, что конфликт между покупателями возник около 9 часов вечера на кассе и продолжился на улице возле торгового объекта. Известно, что несколько дней после случившегося потерпевший провел в больнице и в настоящее время выписан из медучреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине, ранившему покупателя, грозит до 8 лет лишения свободы.