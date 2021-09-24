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Незаконный павильон демонтирован на улице Кряжева в Иркутске

Под контролем судебных приставов произведен демонтаж  торгового павильона на улице Кряжева в Иркутске.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель незаконно возвел павильон под магазин товаров повседневного спроса.  С исковым заявление в Арбитражный суд обратилось министерство имущественных отношений  Иркутской области.

Предприниматель был уведомлен  о решении суда, но в установленный срок решение не исполнил.

– В  связи с этим, был вынесен исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей.  Должник, понимая, что в дальнейшем ему грозит привлечение к административной ответственности, приступил к разбору сооружения, – рассказал судебный  пристав-исполнитель Евгений Костин.

Павильон демонтирован, исполнительное производство окончено, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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