Незаконный павильон демонтирован на улице Кряжева в Иркутске

Под контролем судебных приставов произведен демонтаж торгового павильона на улице Кряжева в Иркутске.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель незаконно возвел павильон под магазин товаров повседневного спроса. С исковым заявление в Арбитражный суд обратилось министерство имущественных отношений Иркутской области.

Предприниматель был уведомлен о решении суда, но в установленный срок решение не исполнил.

– В связи с этим, был вынесен исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей. Должник, понимая, что в дальнейшем ему грозит привлечение к административной ответственности, приступил к разбору сооружения, – рассказал судебный пристав-исполнитель Евгений Костин.

Павильон демонтирован, исполнительное производство окончено, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.