Сына экс-губернатора Иркутской области Левченко оставили под арестом до 20 ноября

Мосгорсуд продлил арест депутату Законодательного собрания Иркутской области, сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко, обвиняемому в мошенничестве и ограничении конкуренции, до 20 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского.

«Мосгорсуд продлил Левченко содержание под стражей на срок свыше года, он останется под стражей до 20 ноября. Конечно, мы не согласны с этим решением, подадим на него апелляцию, а поскольку у нас уже есть производство в ЕСПЧ, приобщим материалы и для рассмотрения дела там», – сказал он.

Напомним, Андрея Левченко арестовали в сентябре 2020 года. Его, наряду с другими фигурантами уголовного дела, подозревают в незаконном получении около 1 млрд рублей вследствие незаконной борьбы с конкурентами при поставке и установке лифтов в Приангарье, а также в мошенничестве на 55 млн рублей.