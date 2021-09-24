Четыре аварии за полчаса произошли на одном и том же участке трассы «Байкал»

Полиция Иркутской области сообщила, что накануне, 23 сентября, на участке федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в районе станции Глубокая произошли четыре ДТП за полчаса. При этом на указанном отрезке трассы нет поворотов, перекрестков, крутых спусков или подъемов.

Около 7 часов утра 49-летний водитель грузовика Daewoo не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.

Через некоторое время в подобной ситуации оказался 37-летний водитель Subaru Forester: он двигался в попутном направлении и также столкнулся с дорожным ограждением. Спустя несколько минут 32-летний водитель Honda Insight столкнулся со стоящим Subaru.

Четвертое ДТП произошло между автомобилями Mazda Familia и Toyota Land Cruiser. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам Mazda, которым 21 и 29 лет.

По фактам аварий сотрудники ГИБДД проводят проверку, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям водителей.