Исполняющим обязанности Президента АО «Дальневосточный банк» назначен Сергей Маринин

Исполняющим обязанности Президента АО «Дальневосточный банк» решением Совета директоров Банка с 22.09.2021 года назначен Сергей Маринин. Ранее он занимал должность вице-президента Банка, имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих должностях в финансовой сфере.

«Советом директоров принято решение возложить обязанности президента Дальневосточного банка на Сергея Маринина, который имеет большой опыт работы в кредитных организациях Приморья. Сегодня на рынке могут обеспечить лидерство только банки, предоставляющие своим клиентам удобное и качественное обслуживание, соблюдая при этом высокий уровень надежности. Мы рассчитываем, что под руководством Сергея Маринина Банк обеспечит качественно новый уровень предоставления современных услуг как для клиентов домашнего, Приморского края, так и всего Дальнего Востока и Сибири», — сказал председатель Совета директоров Банка Сергей Менжинский.

Важнейшим направлением своей деятельности Сергей Маринин видит дальнейшее развитие Дальневосточного банка, активное внедрение цифровых сервисов, повышение качества услуг. «Банк работает на рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири уже более 30 лет, и мы видим запрос со стороны клиентов на современные финансовые продукты и технологии. Это одна из ключевых задач, стоящая перед командой Банка», – подчеркнул Сергей Маринин.

Справка: Дальневосточный банк входит в число ведущих региональных финансовых учреждений, является одним из крупнейших региональных эмитентов пластиковых карт, выпуск и обслуживание которых — в числе флагманских направлений в деятельности Банка.

Банк по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes.

Региональная сеть АО «Дальневосточный банк» насчитывает более 30 подразделений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в большинстве экономически значимых городов Приморского, Хабаровского, Камчатского и Красноярского краев, Сахалинской, Амурской и Иркутской областей, Еврейской автономной областей, Республик Бурятия и Хакасия и обеспечивает территориальную доступность банковских продуктов и услуг.