Озвучены сроки, до которых можно плавать на маломерных судах в Иркутской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону озвучила сроки навигации на водоемах Иркутской области, крайняя дата – 25 декабря.

В Иркутской области пользование водными объектами для плавания на маломерных судах разрешается в следующие периоды:

на реках (кроме Ангары) – с 1 мая до 10 октября;

на реке Ангара – с 1 марта до 1 декабря;

на озере Байкал – с 15 мая до 25 декабря;

на водохранилищах – с 15 мая до 1 ноября.

Судоводители, вышедшие на водные объекты в период завершения навигации, будут привлечены к административной ответственности.