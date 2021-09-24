«Слата» официально открыла новый головной офис компании в Иркутске

Сеть супермаркетов «Слата» официально открыла новый головной офис в Иркутске, он располагается в здании на Безбокова 30/6, сообщает корреспондент SIA.RU, присутствующий на открытии.

«Я не буду скрывать, что мы в этом офисе живем уже больше года, а сегодня официально его открываем, потому что практически все уже сделано. Я сильно не ошибусь, если скажу, что у нас самый прекрасный, современный и функциональный офис за Уралом», – отметил исполнительный директор организации Ярослав Шиллер.

Площадь офиса – 3,4 тысячи квадратных метров, в настоящее время здесь работают около 300 человек.

Официальное открытие пространства было запланировано на более ранний срок, однако в дальнейшем мероприятие перенесли на сентябрь 2021 года из-за ковидных ограничений, действующих на территории Приангарья.

Напомним, сеть супермаркетов «Слата», входящая в ГК «Слата», на рынке Иркутской области работает уже 19 лет, основная масса магазинов сосредоточена в городе Иркутске, которые посещают более 95 000 покупателей в день. Всего же магазины ретейлера представлены в трех регионах России. В организации работают более 5,5 тысячи сотрудников.