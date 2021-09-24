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Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии 2021 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга по объему портфеля ипотечных кредитов по итогам первого полугодия 2021 года (11 место). Всего за 1 полугодие банк выдал 6,5 тысяч кредитов на общую сумму 22,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Размер портфеля ипотечных кредитов Уралсиба на 1 июля 2021 года составил 95,4 млрд рублей. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру. 

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также   клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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