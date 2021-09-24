Банк Уралсиб принял участие в юбилейной конференции Product Camp

Представители Банка Уралсиб приняли участие в ключевом событии digital-сообщества – конференции Product Camp. Юбилейная, десятая по счету, конференция прошла на открытой площадке в Ленинградской области 11-12 сентября.

Конференция сообщества Product Camp десятый год подряд объединяет профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций: продактов, дизайнеров и разработчиков популярных приложений, в том числе финансовых организаций. Всего участие в юбилейном мероприятии приняли около 400 человек, свыше 2500 жителей России и СНГ следили за происходящим онлайн.

В деловой программе организаторы предусмотрели лекции, которые проходили в интерактивном формате. Желающие могли задавать вопросы, связанные с разработкой и продвижением цифровых продуктов, взаимодействием с клиентами и организацией работы команды.

Одним из спикеров деловой части мероприятия стал руководитель Департамента цифровых сервисов и каналов Уралсиба Дмитрий Наранович. Он рассказал участникам встречи о цифровой перезагрузке банка, а также поделился историей создания онлайн-банка и сайта для клиентов Уралсиба: разработка этих продуктов заняла чуть больше года.

«Работа нашей команды помогает догнать лидеров рынка и делать качественный продукт, который стабильно отвечает на запросы пользователей. Каждые три недели в приложении и на сайте Уралсиба появляются новые полезные функции, и разработчики приступают к решению возможных проблем задолго до того, как это отразится на работе сервисов», - сообщил Дмитрий Наранович.

Участие банка в Product Camp стало возможным благодаря инициативе сотрудников трех подразделений: служб подбора персонала и внутренних коммуникаций, а также Дирекции цифровых сервисов и каналов. Коллеги объединились для того, чтобы заявить об Уралсибе как о технологичном и современном банке, а также повысить узнаваемость бренда работодателя в сфере диджитал и найти новые таланты.