Газпромбанк проводит пятидневную акцию по кредиту наличными по ставке от 5,5 % годовых

Только с 23 по 27 сентября Газпромбанк предлагает оформить кредит наличными по акционным ставкам. Так, минимальная ставка 5,5 % годовых действует на сумму 5 млн руб., при оформлении кредита на 300 тыс. руб. до 4 999 999,99 руб. ставка составит 6,5 % годовых, а суммы от 100 тыс. руб. до 299 999,99 руб. можно получить по ставке 8,9 % годовых.

Если сумма кредита не превышает 1 млн рублей, его можно оформить всего по одному документу — паспорту гражданина РФ. Подать заявку можно в отделениях Банка и на сайте. Зарплатные клиенты Газпромбанка могут оформить кредит и в мобильном приложении «Телекард 2.0».

При подаче заявки на кредит до 1 млн рублей через сайт предусмотрена доставка на дом более чем в 50 городах России. После одобрения заявки в удобное для клиента время представитель Банка бесплатно доставит дебетовую Умную карту, на которую зачислена одобренная сумма кредита.

Акционные ставки распространяются только на кредиты, оформленные со страхованием жизни и здоровья клиента.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.