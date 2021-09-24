Подключить "Бизнес" пакет РКО в Примсоцбанке можно на особых условиях

Акция «Золотая осень» стартовала в Примсоцбанке. Новых клиенты банка – юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие расчётный счёт в период с 10 сентября по 30 ноября, могут на 3 месяца подключить пакет РКО «Бизнес» на особых условиях.

Абонентская плата за пакет составит 2000 рублей. Отметим, данная стоимость действует при условии подключения IBank. В пакет входит: открытие счета с последующим подключением пакета РКО, ведение расчетного счета, подключение к услуге "СМС-сервис", выпуск корпоративной карты Visa Business, обработка платежных документов резидентов (кроме поручений клиентов на перечисление налогов и сборов в пользу ИФНС, ПФ и ФСС), бесплатный интернет-банк и многое другое.

Ознакомиться подробнее с тарифами, а также подать заявку на пакеты рассчётно-кассового обслуживания можно на сайте банка. Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.