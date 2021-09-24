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Реалист Банк запустил сервис переводов Me2Me

Реалист Банк объявляет о запуске сервиса по переводу денег между своими счетами Me2Me в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

Данная технология позволяет клиентам через мобильное приложение Реалист Банка быстро и безопасно переводить средства со счетов в разных банках на свой счет в Реалист Банке.

Сервис Me2Me удобен в тех случаях, когда нужно с одного счета оплатить крупную покупку, открыть вклад или внести очередной платёж по кредиту, а деньги хранятся в разных банках.

При этом переводы осуществляются в режиме реального времени.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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