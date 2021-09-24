Воспитанник дома-интерната скончался в Иркутске при неизвестных обстоятельствах

Правоохранители выясняют причины смерти воспитанника дома-интерната №2 в Иркутске, сообщает IRK.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Также собеседник издания сообщил, что ночью 24 сентября ребенку была вызвана скорая, однако медики отказались его принимать.

«В СУ СКР по Иркутской области отметили, что материалы по факту смерти переданы в Следственный комитет для проверки. В пресс-службе подчеркнули, что о неоказании помощи медиками говорить преждевременно – причина смерти пока не установлена», – говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняются.