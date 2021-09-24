Два человека погибли, 12 были эвакуированы во время пожара в Усть-Илимске

Минувшей ночью в городе Усть-Илимске произошел пожар, во время происшествия были эвакуированы 12 человек, два – погибли, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Возгорание произошло в 03:56 в пятиэтажном панельном доме на лице Молодежная. На момент прибытия пожарных подразделений из окна здания на четвертом этаже шел густой дым, наблюдалось сильное задымление на лестничных клетках четвертого и пятого этажей.

«Когда пожарные вскрыли железную дверь квартиры, в коридоре на полу обнаружили 51-летнего мужчину. После проверки пульса в течение 10 минут мы проводили реанимационные мероприятия. Их продолжили врачи скорой медицинской помощи. Через некоторое время они констатировали смерть пострадавшего. В ходе разведки между диваном и стеной у окна был обнаружен ещё один мужчина без признаков жизни», – говорится в сообщении.

В результате пожара квартира закопчена, огнем повреждены домашние вещи на площади 3 квадратных метра. Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту смерти людей проводится проверка.