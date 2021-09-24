Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Росагролизинга» объемом 9 млрд рублей

22 сентября состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,45% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие», рассказали SIA.RU в банке.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 17 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не более 8,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не более 8,78% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 8,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,63% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых 7 до 9 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выступили: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк». Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».