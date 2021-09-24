ВТБ: сибиряки увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон» на 80%

По данным ВТБ, клиенты банка, проживающие в Сибирском федеральном округе, в первой половине сентября увеличили безналичные траты за границей на 80% к аналогичному периоду прошлого года. Оборот по картам в этот период достиг 75 млн рублей. Однако по сравнению с 2019 годом покупки сибиряков за рубежом сократились почти вдвое.

Лидирующим направлением для отдыха жителей Сибири этой осенью стала Турция, где клиенты ВТБ потратили более 30 млн рублей. Это на 65% больше, чем годом ранее, и на 61% выше 2019 года. В Италии держатели карт ВТБ совершили транзакции на 8,3 млн рублей, что на 36% больше 2020 года и в 3 раза меньше, чем за этот же период до пандемии. В тройку лидеров вошел Кипр, где за две недели объем трат превысил 7 млн рублей, что на 20% выше показателя 2019 года. Топ-5 стран по тратам на отдых сибиряков замыкают Испания и Греция.

Наибольший объем трат наших земляков за рубежом пришелся на шопинг: в магазинах одежды и обуви он составил более 26 млн рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Еще свыше 15 млн клиенты направили на размещение в гостиницах, что втрое превышает прошлогодний показатель. На третьем месте среди статей расходов – покупки в супермаркетах: более 13 млн рублей, это вдвое больше, чем в 2020 году. Расходы сибиряков в ресторанах и барах за границей выросли в 2,5 раза год к году, а траты на оплату экскурсионных программ увеличились в 3,5 раза.

«Международный туризм постепенно начинает восстанавливаться, однако уровня 2019 года объемы трат за рубежом пока не достигли. Это связано в том числе с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. К примеру, Таиланд в сентябре демонстрирует спад расходов на треть по сравнению с прошлым годом и в 10 раз – к 2019 году. При этом страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, - Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова и другие - увеличили турпоток из России даже по сравнению с показателями 2019. Международные перелеты открываются в том числе из многих региональных аэропортов, и мы ожидаем, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в мире объем туристических трат может вернуться к допандемийному уровню уже в следующем году», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В целом оборот по картам клиентов ВТБ за границей в первой половине сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом показатель пока остается ниже на треть. В топ-10 стран для отдыха в «бархатный сезон» у россиян вошли Турция, Италия, Греция, Кипр и Испания, а также Белоруссия, США, Франция, Германия и ОАЭ.