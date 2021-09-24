В 2-3 раза увеличился ввоз молока, творога и сыра в Приангарье из других регионов РФ

За первое полугодие текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года значительно (в 2-3 раза) увеличился ввоз в Иркутскую область из других регионов страны молока, творога, сыров. В то же время вдвое снизился ввоз масла сливочного, сообщает Иркутскстат.

Основными поставщиками молока (90% общего , ввоза), творога (88%), сметаны (71%), колбасных изделий (23%) в Приангарье были предприятия Красноярского края. Поставки мяса осуществлялись из Краснодарского края (21%), Московской области и Ставропольского края (по 17% ввоза). Значительную часть ввоза мясных полуфабрикатов обеспечили Томская область (16%), Бурятия (13%), Владимирская область (11%). Консервы мясные ввезены, в основном, из Бурятии и Курганской области.

Почти весь объем (98%) ввезенных сливок обеспечили предприятия Удмуртии. Крупным поставщиком продуктов сырных (73%) была Омская область, сыров (34%) – Белгородская область. Алтайский край поставил около трети масла сливочного. Ввоз сгущенных молока и сливок осуществлялся, в основном, из Омской и Кемеровской областей. Московская область – основной поставщик кисломолочных продуктов (79%).

Продукция, произведенная предприятиями Иркутской области, в основном, реализована на собственной территории. За первое полугодие текущего года вывоз за пределы региона отдельных видов мясомолочной продукции составил от 2 до 17% объема производства.