Контроль за минералкой: в России введут систему маркировки воды по аналогии с ЕГАИС

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) хотят разработать систему контроля производства минеральной воды от добычи до продажи, сообщает РБК. Это будет похоже на Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота алкоголя (ЕГАИС).

С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Но этот контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию. Непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка не затрагивает. Этот пробел и восполнит создаваемая система, своего рода аналог действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, сейчас определить по бутылке происхождение воды достоверно невозможно. Система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя, сказал он.