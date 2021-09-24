Ход экологической модернизации БрАЗа проверили представители федерального Министерства природных ресурсов

Программа «Чистый воздух» стартовала в 2019 году, ее участниками стали 12 российских промышленных городов, в том числе и Братск. На их экологию оказывают влияние множество факторов, расположенные рядом крупные производства – в том числе. Проверить, как выполняются мероприятия федеральной программы на БрАЗе приехали представители Министерства природных ресурсов во главе с руководителем проектного офиса «Чистый воздух» Максимом Корольковым, сообщили SIA.RU в компании.

По словам управляющего директора БрАЗа Евгения Зенкина, на предприятии выполняется целый комплекс мер, среди которых внедрение технологии «ЭкоСодерберг», запуск современных газоочистных сооружений, автоматизированная подача сырья и многое другое. В совокупности все это позволит снизить объем выбросов к 2025 году на 20%, однако уже сейчас есть заметные результаты.

– Мы сегодня реально видим за два года 19 и 20 год, что опережаем эффективность данного проекта от плановых цифр, которые были на старте, – рассказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. – Это очень важный показатель, который свидетельствует об эффективности оборудования и о правильности наших расчетов.

Отметим, что модернизация началась на заводе еще до того, как он стал участником федеральной программы, по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Например, сухая газоочистная установка – СГОУ, которая способна улавливать до 99,8% вредных веществ, разработана инженерами компании несколько лет назад и отмечена премией Вернадского за эффективность и экологичность. На БрАЗе на данный момент построено 9 СГОУ, готовятся к запуску еще две. К 2025 году их будет уже 15. Как работают сухие газоочистки, московские гости смогли увидеть своими глазами.

– Здесь проводится глобальная работа по экологизации производства. Реконструкция и перестройка производственной программы, работа с сырьем – это то, что влияет прямо или косвенно на объем выбросов загрязняющих веществ, – прокомментировал Максим Корольков, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух».

Показали представителям федерального министерства и корпус, полностью переведенный на «ЭкоСодерберг». К 2025 году по этой технологии будет работать половина БрАЗа. А вторая половина будет полностью перестроена. Об амбициозных планах по кардинальной модернизации четырех заводов, в том числе и Братского, компания РУСАЛ заявила минувшей весной.

– Строительство нового производства мы начнем в 2023 году. Это переход половины объемов производства завода на технологию обожженных анодов. В новых корпусах будут стоять электрозеры РА-550, – пояснил Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. – Новая технология позволит нам снизить выбросы по фтору в 10 раз, бенз(а)пирена и сернистых соединений до нуля.

Электролизеры РА-550 – также собственная разработка РУСАЛа, уже прошедшая успешные испытания на Саяногорском заводе компании. Это самые мощные электролизеры из существующих в мировой алюминиевой отрасли. Но самое главное, что новое производство – это более чистый воздух как на самом БрАЗе, так и за его пределами.