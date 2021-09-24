Объем поступлений в бюджет Иркутской области за восемь месяцев вырос на 24 млрд рублей

Увеличение поступлений налога на имущество организаций более чем на 1,5 млрд рублей обусловлено ростом налогооблагаемой базы, в том числе за счет ввода основных средств нефтедобывающими и металлургическими компаниями, рассказали SIA.RU в ФНС.

Платежи налога на добычу полезных ископаемых превысили 1,5 млрд рублей и на 238,5 млн рублей или 14% уровень поступлений аналогичного периода прошлого года, прирост обеспечили, главным образом, золотодобывающие компании (увеличение цены, объемов добычи и содержания драгоценного металла в породе). Акцизов на пиво в январе – августе 2021 года поступило более полутора миллиардов рублей (на 15% больше).

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований за восемь месяцев 2021 года составил почти 19 млрд рублей, что более чем на 2,5 млрд рублей или 17% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

Увеличились платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - на 3 млрд рублей или 63% (в местные бюджеты – более чем на 1 млрд рублей или почти в 2 раза), патентной системы налогообложения – на 383 млн рублей или в 16 раз (главным образом, в связи с отменой ЕНВД). В консолидированный бюджет региона самозанятыми перечислено 48 млн рублей налога на профессиональный доход.

Объем поступлений налога на имущество физических лиц составил 134 млн рублей (за аналогичный период 2020 года – 36 млн рублей, так как в начале прошлого года проводились возвраты и уменьшение исчисленных сумм). По земельному налогу поступления снизились на 13 млн рублей или 1%, главным образом, за счет оспаривания кадастровой стоимости крупнейшими предприятиями региона.