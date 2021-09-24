25 сентября в «Байкал-Арене» состоится финал городской олимпиады «Народные игры от Бабра»

В финальной части соревнований примут участие 10 команд из четырех городских округов Иркутска, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Все участники – обычные иркутяне от 18 до 50 лет. Первый этап «Народных игр от Бабра» прошел 11-12 сентября на стадионах «Локомотив» и «Авиатор». Финал состоится 25 сентября в спорткомплексе «Байкал-Арена», начало в 9:30. В церемонии открытия примет участие мэр Иркутска Руслан Болотов.

Финалисты сразятся в следующих испытаниях: легкоатлетическая и «веселая» эстафета, игра «Послание от Бабра», перетягивание каната, отжимания для мужчин и прыжки на скакалке для женщин. Для участников соревнований ведущие тренеры фитнес-клуба World Class Lite проведут разминку. А самой быстрой команде, выигравшей в легкоатлетической эстафете, компания «Юничел» приготовила спецприз. Так же всех присутствующих ждет лотерея с подарками от партнеров мероприятия, а команде-победителю «Народных игр от Бабра» достанется подарок-сюрприз от мэра Иркутска Руслана Болотова.

Напомним, «Народные Игры от Бабра» – один из спецпроектов «Года массового спорта в Иркутске». Официальный спонсор спортивного мероприятия – компания «Сервико».