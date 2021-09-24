В Усадьбе Сукачева открылась выставка «История бумажных денег в России»

В ней представлены фотоизображения бумажных денег, которые использовали для расчета в разные периоды истории страны, рассказали SIA.RU в пресс-службе Банка России.

Первые банкноты появились в России в 1769 году, и с тех пор технологии их производства становятся все более современными. По изображениям на стендах посетители выставки смогут увидеть, как менялись внешний вид купюр, материалы и способы защиты.

«Сегодня многие практически не пользуются наличными, предпочитая рассчитываться с помощью банковской карты или смартфона. Но бумажные деньги – это не только платежные средства, но и история государства. Многие банкноты – настоящие произведения искусства с обилием художественных элементов. Прочитать интересные истории их создания можно на стендах», – отметила Екатерина Моисеева, заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России.

Познакомиться с выставкой можно в Усадьбе В.П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 112) до конца октября.