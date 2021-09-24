Россельхозбанк приглашает иркутских аграриев в «Школу фермера»

По инициативе Иркутского регионального филиала Россельхозбанка на площадке пресс-центра газеты «Областная» состоялся круглый стол на тему: «Школа фермера» стартует в Иркутской области».

«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка, который стартовал в России в 2020 году в 16 регионах, сейчас к нему подключились еще 25 регионов РФ. Иркутская область вошла в четвертую волну его реализации, благодаря поддержке правительства Иркутской области, регионального министерства сельского хозяйства и Иркутского аграрного университета.

«Мы чувствуем поддержку от наших клиентов, партнеров и кураторов в лице министерства сельского хозяйства. Довольно быстро был сформирован учебно-тематический план, который акцептован министерством сельского хозяйства РФ, мы быстро нашли производственные площадки. У нас не было проблем в организации, поскольку только совместные усилия дают такой результат. В этом году стартуют 25 регионов со «Школой фермера» и мы были практически передовиками по оформлению всей необходимой документации. В декабре, когда мы закончим обучение, планируем это сделать в специально оборудованном интерактивном классе, который мы предоставляем аграрному университету в рамках нашей социальной программы», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Участие в проекте поможет начинающим и действующим фермерам повысить эффективность своего хозяйства, а возможно, и открыть для себя новые направления. В Иркутской области выбраны наиболее востребованные специализации «Растениеводство» и «Животноводство». Обучение для аграриев будет совершенно бесплатным, оно финансируется Россельхозбанком. Всего обучение в специализированной школе пройдут 25 слушателей, при этом, на сегодняшний день, уже подано более 40 заявок. Этап отбора проходит в формате Конкурса, который включает в себя заявку и презентацию (или видеоролик). Отбор проведет экспертная комиссия в лице Россельхобанка, министерства сельского хозяйства и аграрного университета.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области отметила, что министерство с радостью восприняло инициативу Россельхозбанка.

«Мы заинтересованы в появлении и становлении новых перспективных крестьянских (фермерских) хозяйств. Со своей стороны, мы оказываем информационную поддержку, подключили муниципальные образования, управления сельским хозяйством на местах. В процессе обучения специалисты министерства также будут ректорами по некоторым направлениям, таким как государственная поддержка, теоретическая и практическая помощь в обучении. Мы подготовили перечень предприятий и КФК, в которых слушатели пройдут практику и смогут более углубленно ознакомиться со всеми возможностями и нюансами будущей деятельности. Всего их шесть, это предприятия, лидеры сельхозотрасли, накопившие богатый профессиональный опыт», - подчеркнула Марина Кожарина.

Занятия пройдут на базе Иркутского аграрного университета имени А.А. Ежевского в очном формате с использованием дистанционных образовательных технологий. Учебный план составлялся совместно с представителями профильных министерств, специалистов Россельхозбанка, научных сотрудников аграрного вуза, и приглашенных специалистов. В обучающей программе предусмотрены все дисциплины, предполагающие обучение по построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», либо повышения квалификации уже начавшим свое производство предпринимателям. Слушатели «Школы» получат знания от основ выбора бизнес модели, возможностей государственной поддержки, правовых аспектов работы фермерских хозяйств, до нюансов маркетинговых технологий.

Врио ректора ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ им.А.А.Ежевского Николай Дмитриев рассказал, что обучение будет вестись по 12 дисциплинам в формате онлайн и очное.

«Слушатели получат знания от основ экономики и бухгалтерского учета, до обучения IT-технологиям в растениеводстве и животноводстве. Программа будет построена от базовых начальных форм до завершающих. За два месяца слушатели пройдут 140 часов онлайн-лекций, затем около 70 часов – лабораторные занятия и практические выезды к лидерам сельхозпроизводства. Итогом станет документ государственного образца об окончании обучения по программе», - отметил Николай Дмитриев.

Помимо организаторов и участников проекта, в дискуссии участвовали представители ведущих аграрных предприятий области, на чьих площадках слушатели «школы» получат практический опыт обучения. Предприниматели отметили необходимость дополнительного обучения аграриев и готовность принять слушателей на своих производственных площадках для обмена опытом в управлении сельхозпредприятий.

«Будущее – за повышением уровня финансовой грамотности фермеров. Этот проект важен и нужен для нас. Банк может предоставить фермерам финансовый инструмент, но насколько эффективно им воспользуются, чтобы получить максимальную прибыль с каждого гектара обрабатываемой земли, зависит уже от знаний фермера. Знания цифровизации, оптимизации, коммуникации по обмену данными сегодня актуальны. Мы готовы ими поделиться. У нас уже внедрены системы автоматического учета различных операций, начиная от техники до агрмониторинга, внедрены и не первый года действуют программы, позволяющие формировать управленческий и бухгалтерский учет. Мы контролируем обрабатываемые площади, количество внесенных удобрений, качество обработанных площадей. Передача нашего опыта поможет фермерам оптимизировать свои бизнес-процессы и получать большую прибыль», - сказал руководитель КФХ Вячеслав Лизин, чье крестьянско-фермерское хозяйство в прошлом году было включено региональным МСХ в реестр базовых хозяйств Приангарья.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок до 1 октября 2021 года предоставить рассказ/сочинение, презентацию или видеоролик по направлениям «Животноводство» или «Растениеводство» на электронный адрес press@irsau.ru.

Со всеми условиями участия в конкурсе можно ознакомится на сайте ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» http://www.irsau.ru