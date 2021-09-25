Четверо детей попали в больницу после распыления газа в школе Хомутово

Четверых учащихся школы №2 в поселке Хомутово Иркутской области, которые, предположительно, отравились неизвестным газом, попали в городскую Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, сообщает региональное правительство.

Всем пострадавшим оказана специализированная медицинская помощь, они госпитализированы в токсикологическое отделение. Инцидент произошел 24 сентября во второй половине дня.

«По словам педагогов школы, после перерыва на перемену ученики восьмого класса зашли в кабинет на урок и почувствовали жжение в горле. Педагог вывела детей из класса. Однако состояние некоторых детей ухудшалось, потребовалась помощь медиков», – прокомментировал ситуацию министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.