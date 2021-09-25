Минздрав Иркутской области проведет проверку по факту смерти воспитанника интерната

Министерство здравоохранение Иркутской области намерено провести проверку всех медорганизаций, причастных к ситуации, в результате которой скончался ребенок – воспитанник дома-интерната, сообщается на сайте регионального правительства.

«К сожалению, у ребенка был большой комплекс заболеваний, которые повлияли на неблагоприятный исход. Министерством здравоохранения Иркутской области принято решение о проведении проверки в отношении всех медицинских организаций, причастных к этой ситуации. По результатам проверки будут сделаны выводы о выполнении действующих порядков и стандартов, маршрутизации, преемственности при оказании медицинской помощи», – заявил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.

По информации правительства, 23 сентября в дом-интернат была вызвана скорая, врачи на месте оценили состояние ребенка как тяжелое и приняли решение вызвать реанимационную бригаду. На момент прибытия специалистов воспитанник интерната находился в критическом состоянии, спасти его не удалось.