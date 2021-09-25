Россельхозбанк и АСКДР признали бурятский улус Хойто-Гол одним из красивейших мест страны и мира

22 сентября 2021 года в ходе совместной экспедиции Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень и городков России состоялась инаугурация улуса Хойто-Гол. Днем ранее экспедиция присвоила такой статус селу Посольское на берегу Байкала.

В мероприятиях приняли участие заместитель министра туризма Республики Бурятия Т.Б. Дугарова, Глава МО «Кабанский район» А.А. Сокольников, Глава МО СП «Посольское» В.И. Кыштымова, Глава МО «Тункинский район» Ч.Б. Маншеев, Глава МО СП «Хойто-Гол» Д.Е. Аюшеева, жители сел, средства массовой информации.

«21 и 22 сентября 2021 года состоялись церемонии вступления в АСКДР села Посольское Кабанского района и села Хойто-Гол Тункинского района, и были подписаны Хартии качества (соглашения об использовании бренда АСКДР). Эти села представили свой туристический потенциал, подтверждающий включение в список самых красивых деревень. Этот статус придаст дополнительный импульс для дальнейшего развития. В период с 23 по 25 сентября 2021 года проводится оценка потенциала сел Окинского района, в ходе которой гостеприимные окинцы презентуют красоты своей земли!» – отметила Туяна Дугарова.

«Хойто-Гол стал 32-м членом Ассоциации самых красивых деревень и городков России и первым этнически бурятским населённым пунктом и пятым из представителей региона в этом перечне. В Тункинской долине было четыре кандидата на присоединение к Ассоциации. Добавлю, что Хойто-Гол сильно понравился нашему французскому эксперту Жаку Рагону, который отметил яркую индивидуальность улуса по сравнению с похожими друг на друга деревнями Европы и подчеркнул перспективу Тункинской долины с точки зрения развития туризма», — сказал на инаугурации Президент АСКДР Александр Мерзлов.

«От лица Россельхозбанка поздравляю с заслуженным принятием сел Хойто-Гол и Посольское в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России и мира. Мы живём в удивительную эпоху: впервые за 20 лет в России остановлен отток населения с сельских территорий, причём наметился даже обратный тренд. Люди снова рассматривают деревни и небольшие населённые пункты как привлекательные места для жизни, и это главный показатель развития сельских территорий. Россельхозбанк как опорный банк для села считает своей задачей помогать этому тренду укрепиться. Для этого мы продолжаем инвестиции в инвестпроекты и создание рабочих мест, реализуем пул льготных кредитных, в том числе ипотечных, программ для жителей сельских территорий. Мы также видим большой потенциал у сопутствующей АПК отрасли – сельского туризма, так как он позволяет привлекать дополнительные средства в деревни и городки, стимулировать в них занятость. Кроме того, именно со знакомства с селом начинается желание переехать в него. Специально для того, чтобы фермер или другой сельский житель мог пригласить гостей к себе на хозяйство, мы и создали сервис Своё За городом. Для путешественников это удобная платформа для заказа агротуров», – рассказал на церемонии начальник отдела региональной информационной политики Россельхозбанка Василий Ракша.

Мероприятия состоялись в ходе 12-дневного автотура Россельхозбанка и АСКДР по Бурятии и Иркутской области. Экспедиция проверяет малые населённые пункты на наличие инфраструктуры для проживания и размещения туризма.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России (далее – АСКДР) объединяет сельские населённые пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием в целях содействия сохранению и активному вовлечению этого наследия, развитию сельского туризма, участия сельских жителей в процессах саморазвития и повышения привлекательности сельских территорий. Целью данной работы является развитие сельского туризма в деревнях и селах, которым в силу малочисленности своего населения (до 2 тысяч человек) удалось сохранить самобытность и историческую уникальность.

Сейчас статус самых красивых деревень и городков присвоен 32 населенным пунктам нашей страны, пять из которых расположены в Республике Бурятия.