Глава поселения в Приангарье помог бизнесмену незаконно получить грант в 8 млн руб. – СК

Следственное управление СКР по Иркутской области обвинило главу поселения в Тайшетском районе в незаконной выдаче разрешения, которое помогло местному предпринимателю получить грант в почти 8 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что чиновник, в полномочия которого входила выдача разрешений на строительство, а также на ввод объектов в эксплуатацию, при отсутствии необходимых документов и без надлежащей проверки выдал бизнесмену разрешение на строительство животноводческой фермы и на ее запуск. Эти документы предприниматель использовал для получения гранта на возведение объекта.
Строительство же фактически не осуществлялось, а на земельном участке, предназначенном для возведения, уже располагалось ранее построенное иным юридическим лицом здание свинофермы. В результате противоправных действий был причинен ущерб министерству сельского хозяйства региона, которое выплатило деньги предпринимателю.
Дело возбуждено по уголовной статье «Превышение должностных полномочий», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.