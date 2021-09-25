Глава поселения в Приангарье помог бизнесмену незаконно получить грант в 8 млн руб. – СК

Следственное управление СКР по Иркутской области обвинило главу поселения в Тайшетском районе в незаконной выдаче разрешения, которое помогло местному предпринимателю получить грант в почти 8 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что чиновник, в полномочия которого входила выдача разрешений на строительство, а также на ввод​ объектов в эксплуатацию, при отсутствии необходимых документов и без надлежащей проверки выдал бизнесмену разрешение на строительство​ животноводческой фермы​ и на ее запуск. Эти документы предприниматель использовал для получения гранта на возведение объекта.

Строительство же фактически не осуществлялось, а на земельном участке, предназначенном для возведения,​ уже располагалось ранее построенное иным юридическим лицом здание свинофермы.​ В результате противоправных действий был причинен ущерб министерству​ сельского хозяйства​ региона, которое выплатило деньги предпринимателю.

Дело возбуждено по уголовной статье «Превышение должностных полномочий», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.