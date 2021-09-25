Назначен новый руководитель ФСБ в Иркутской области

Новый руководитель Управления Федеральной службы безопасности России по Иркутской области назначен 24 сентября, сообщает газета «Областная».

Им стал полковник Константин Ушаков. В органах безопасности он служит с 1995 года, прошел путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности, имеет государственные и ведомственные награды.

Прежний руководитель УФСБ России по Иркутской области генерал-майор Андрей Патраков освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на новое место службы.