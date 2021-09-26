Коронавирус может стать сезонным при коллективном иммунитете на уровне 80% – эксперт

Новая коронавирусная инфекция, при наличии у россиян коллективного иммунитета на уровне 80%, может стать сезонным заболеванием, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих – поствакцинального и естественного – заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире», – отметил он.

Пока же иммунитет к коронавирусу имеет только треть жителей страны.