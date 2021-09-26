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Максимум смертей от коронавируса с начала пандемии зафиксирован в России за неделю

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за последние семь дней оказалось максимальным за все время пандемии, пишет ТАСС.

На 26 сентября в стране зарегистрировали 5 682 смерти. «Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России растет вторую неделю подряд и уже достигла показателей августа», – отмечает агентство, за неделю замечено увеличение более чем на 8%.

Коэффициент распространения коронавируса по итогам недели также вырос и составил 1,11 – это наибольшее значение с 5 июля.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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