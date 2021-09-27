Пособия на детей с 1 октября будут начислять только на карту «Мир»

Речь идет о пособиях, которые выплачиваются семьям с низкими доходами из-за рождения или усыновления первого и второго ребенка, сообщает РБК.

Кроме того, как говорилось в пояснительной записке к проекту поправок, новые изменения должны устранить правовую неопределенность в отношении категорий выплат, на которые распространяется обязательное использование системы «Мир».

В частности, к таким категориям относятся пособия по беременности и родам, а также о ежемесячном пособии женщине, которая встала на учет в медорганизации на ранних сроках беременности.