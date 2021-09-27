Единый тепловой луч построят в предместье Рабочее Иркутска

Это позволит в течение 3-5 лет закрыть 15 котельных и перебросить тепловую нагрузку на Ново-Иркутскую ТЭЦ. Кроме того, проект позволяет увеличить возможности строительства жилья и социальных объектов в микрорайоне. Стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей.

23 сентября правительство РФ одобрило заявку Иркутской области на получение бюджетного кредита для комплексного развития нескольких территорий. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в случае получения бюджетного кредита в размере 8,65 миллиарда рублей область планирует провести комплексное развитие пяти территорий. Это проекты в предместье Рабочее города Иркутска, в поселке Малая Еланка Иркутского района, в Ангарске, при строительстве жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе, и в Усть-Куте с южной стороны микрорайона Новая РЭБ.

Строительство теплового луча по улицам Баррикад, Радищева, Ядринцева, Космическому проезду и улице Зимняя, которое запланировано на 2023 – 2025 годы, обойдется в 2, 8 млрд рублей, уточняет пресс-служба мэрии Иркутска. Проект предполагает закрытие в течение 3-5 лет всех устаревших теплоисточников на территории, переброски тепловой нагрузки на Ново-Иркутскую ТЭЦ.

– Создание инженерной инфраструктуры в Иркутске – один из основных приоритетов нашей работы. Без сетей водо- тепло- и электроснабжения невозможно построить школу, детский сад, больницу или современную дорогу. Губернатор поддерживает Иркутск в данном вопросе. Совместно с Игорем Ивановичем прорабатываем детальный план реализации проекта, – подчеркнул Руслан Болотов. – Строительство теплосети позволит закрыть 15 угольных и мазутных котельных. И даст возможность привлечь более 74 млрд рублей инвестиций на развитие Правобережного округа Иркутска. Сегодня ведем переговоры с энергетиками, они как никто заинтересованы в подобных вложениях.

Кроме того, тепловой луч даст возможность строительства в Рабочем новых жилых домов и социальных объектов. Будет создано порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест. Уже запланированы детский сад по улице Радищева на 110 мест, школа на 1100 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Братской, Ледовый дворец и ФОК в предместье Радищева.