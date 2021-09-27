Комплексный план развития Байкальска рассчитан до 2040 года

По предварительной оценке, реализация проектов позволит привлечь частных инвестиций на уровне более 87 млрд рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Комплексный план развития г. Байкальска представили сегодня в рамках рабочей встречи Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и председателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. По поручению Президента России стратегический мастер-план разработан ВЭБ.РФ при участии Центра развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР).

– Правительство Иркутской области совместно с федеральными органами государственной власти и государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» в настоящее время ведет активную работу по комплексному развитию территории Байкальска. Проблемы города копились годами. В целях привлечения инвесторов решается вопрос строительства инфраструктуры в рамках особой экономической зоны «Ворота Байкала». Мы видим интерес со стороны инвесторов, которые рассматривают возможность вложения средств в создание туристической инфраструктуры и сопутствующей сферы услуг. По предварительной оценке реализация проектов позволит привлечь частных инвестиций на уровне более 87 млрд рублей, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона отметил важность решения экологических проблем Байкальска, а также комплексного развития застроенных территорий города, в том числе переселение из ветхого и аварийного жилья, которое составляет на сегодняшний день около 70 тысяч квадратных метров. Острым вопросом является реконструкция инженерной инфраструктуры, которая имеет высокую степень износа, частично находится в аварийном состоянии.

– Реализация мероприятий мастер-плана в первую очередь нацелена на повышение качества жизни горожан и их благосостояния, обеспечение инвестиционной и туристической привлекательности города, а также сохранение уникальной экологии территории. Задача – превратить Байкальск в экологически чистый комфортный для жизни, современный город, способный при этом стать ключевым туристическим центром на Байкале. Большое внимание в этой связи уделяется расчистке и развитию бывшей промплощадки БЦБК,- отметил Игорь Шувалов.

Стороны также обсудили использование природного и туристического потенциала территории, создание социальной инфраструктуры, в том числе строительство Байкальской спортивно-тренировочной базы. На ее территории расположатся ледовая арена, большая и малая спортивные арены, дворец единоборств и открытые спортивные площадки для игровых видов спорта.

Реализация мероприятий комплексного плана развития г. Байкальска рассчитана до 2040 года.