За запахом тайги: 41% россиян готовы переехать в новые города Сибири

41% россиян готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

"Безусловную готовность" переселиться на новое место жительство выразили 7% участников опроса в среднем по России и 16% сибиряков. Еще 41% готовы переехать туда при определенных условиях, выяснили аналитики.

Чаще всего россияне готовы переселиться в новые сибирские города, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас (29%). Порядка 12% опрошенных привлекают подъемные свыше одного миллиона рублей, 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуры (11%).