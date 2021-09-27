Журналисты рассказали о работе ковидных центров Приангарья во время ежегодного всплеска заболеваемости ОРВИ

Лишь только отступила третья волна и антипандемийные меры частично отменили, как уже накатывает четвертая. Подробнее о ситуации рассказала Братская студия телевидения в серии рубрики «Территория спасения».

Тепло одеваться, держать ноги сухими, при первых признаках заболевания сразу обращаться к врачам. Элементарные правила, известные с детства. Но, как показывает практика, многие ими пренебрегают. Почувствовали недомогание – начали самолечение, и это в лучшем случае. В худшем - просто проигнорировали сигналы организма, итог – госпитализация.

«Мне в понедельник стало плохо. Я сходила на КТ. У меня поражение легких было 30 %. СТЫК Я начала задыхаться. Вызвали скорую. Скорая приехала, ну конечно уже поздно приехала, ночью. Но приехала, забрала, привезла сюда. Я вообще сидела дома, я в декрете. У меня ребёнок маленький дома, ему годик. Я не знаю, где я могла заразиться, но у меня свекровь болела. Мы со свекровью живем», – Мария Хренкова, пациентка «Медицинского центра помощи и спасения», Шелехов.

Болезнь способна застать где угодно. И тогда спасти жизнь могут только высококвалифицированные врачи. Такие трудятся в "Центрах помощи и спасения". Строительство семи специализированных медучреждений в городах Сибири и Урала инициировал общественный деятель Олег Дерипаска ещё в самом начале эпидемии.

«Введённый в эксплуатацию в 20-м году инфекционный госпиталь сейчас осуществляет важнейшую функцию – оказывает помощь пациентам города Братска и Братского района, страдающим от COVID-19. Очень многим жителям помощь этого подразделения оказалась незаменимой. Здесь в одном месте можно получить и диагностику, и лечение, и начальный этап реабилитации. Это очень важно для оказания качественной медицинской помощи», – Александр Кокорин, главный врач ГБ № 5, Братск.

За 10 месяцев работы Центров помощи и спасения удалось вылечить почти 8 тысяч человек. Помогает в этом не только профессионализм медперсонала и современное оснащение. Комфортные условия, почти как дома – одна из слагаемых успеха.

«Только положили в больницу, тут же сразу приехали, взяли анализы, кровь взяли. Таблетки уже прописали, капельницы поставили. Палаты хорошие, удобные. Опять же самые, наверное, важные моменты, что душ, туалет, ванна – всё под рукой. Не как раньше было – один туалет на весь этаж», – Сергей Пешков, пациент «Центра помощи и спасения», Саяногорск.

В ожидании четвертой волны в Центрах наращивают дополнительные мощности. В частности, это касается кислородного оборудования. Существующие станции усиливают новыми модулями, а также закупают мобильные концентраторы.

«Компания РУСАЛ построила этот центр помощи, оснастила его современным оборудованием, оказала помощь специалистами при проведении наладки оборудования, работы. Обучили как необходимо работать», – Александр Тананайко, начальник отдела развития персонала Тайшетского алюминиевого завода.

Обучение продолжается на постоянной основе. В "Центры помощи и спасения" приезжают врачи из других регионов для обмена опытом. Здесь же проводят онлайн-встречи, на которых обсуждают вопросы лечения. Помогает советами и известный московский реаниматолог Сергей Царенко. Имея огромный опыт лечения коронавируса, он уверен в эффективности вакцинации. Царенко предупреждает, что особенную опасность представляют новые штаммы: они агрессивнее и чаще приводят к тяжелым последствиям, в том числе у молодежи и детей.

«У нас есть наше всё – спутник VI. Прекрасная вакцина, отработанная. Уже прошла всякие испытания. Отличная, нормальная вакцина, которая должна прививаться всем. И, чем больше сопутствующих заболеваний, чем старше человек, тем больше у него угроз COVIDа, и поэтому он должен быть с большей вероятностью привит. Точка», – Сергей Царенко, доктор медицинских наук, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ, врач высшей категории.

Лекции Сергея Царенко доступны широкому кругу зрителей. В новом видео специалист рассказывает, как действует вирус на организм человека, кому грозит риск тяжелого течения заболевания, какими могут быть последствия и как работают вакцины. Видео можно найти на ютьюб-канале компании РУСАЛ.