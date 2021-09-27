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98 человек заболели коронавирусом в Иркутске

В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Ангарск. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 27 сентября.

Самая сложная ситуация, по-прежнему, в Иркутске. За сутки подтверждено 98 заболевших коронавирусом.

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Из 370 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 98 (всего 37 172),
  • в Иркутском районе – 34 (всего 7 403),
  • в Ангарске – 29 (всего 9 813),
  • в Братске – 28 (всего 6 258),
  • в Усть-Илимске – 18 (всего 6 444).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 37 172,
  • Ангарск – 9 813,
  • Иркутский район – 7 403, 
  • Усть-Илимск – 6 444,
  • Братск – 6 258.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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