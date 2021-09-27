98 человек заболели коронавирусом в Иркутске

В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Ангарск. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 27 сентября.

Самая сложная ситуация, по-прежнему, в Иркутске. За сутки подтверждено 98 заболевших коронавирусом.

Из 370 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 98 (всего 37 172),

в Иркутском районе – 34 (всего 7 403),

в Ангарске – 29 (всего 9 813),

в Братске – 28 (всего 6 258),

в Усть-Илимске – 18 (всего 6 444).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: