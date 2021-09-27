98 человек заболели коронавирусом в Иркутске

В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Ангарск. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 27 сентября.
Самая сложная ситуация, по-прежнему, в Иркутске. За сутки подтверждено 98 заболевших коронавирусом.
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27 сентября 2021
Из 370 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 98 (всего 37 172),
- в Иркутском районе – 34 (всего 7 403),
- в Ангарске – 29 (всего 9 813),
- в Братске – 28 (всего 6 258),
- в Усть-Илимске – 18 (всего 6 444).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 37 172,
- Ангарск – 9 813,
- Иркутский район – 7 403,
- Усть-Илимск – 6 444,
- Братск – 6 258.