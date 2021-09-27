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ФАС допустила рост тарифов на грузоперевозки РЖД

Но предложенная службой схема дает меньший объем финансирования, чем рассчитывала монополия, сообщает РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить формулу расчета индексации тарифов РЖД в части показателя средней инфляции. Это предложение вместе с проектом доклада президенту Владимиру Путину руководитель антимонопольного регулятора Максим Шаскольский направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову (копия письма, датированного 21 сентября, и документы к нему есть в распоряжении РБК; подлинность подтвердил источник, знакомый с их содержанием).

Но, как уточнили два источника РБК, близкие к РЖД и грузоотправителям, предложение ФАС уже вернули на доработку. Как уточнил один из собеседников, службе поручили как доработать ее предложение по грузовому тарифу, так и дополнительно рассмотреть возможность повышения стоимости перевозки угля, металлов и удобрений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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