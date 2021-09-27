ПСБ и "Правокард" запустили новый сервис по приему жилья в новостройках

ПСБ и компания "Правокард" запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке. Сервис позволяет провести комплексную проверку технического состояния жилой недвижимости до подписания акта приема-передачи новой квартиры, получить экспертное заключение и в случае выявления недочетов устранить их. Также в рамках этой услуги клиенты могут воспользоваться квалифицированной юридической поддержкой по кадастровым вопросам, взаимодействию с управляющей компанией, по составлению протокола разногласий к акту приема-передачи квартиры и по вопросам перепланировки.

Оформить сертификат на услугу можно в офисе банка или в мобильном приложении ПСБ, причем, как для себя, так для своих близких в качестве подарка. В зависимости от объема услуг клиент может выбрать один из трех сертификатов стоимостью от 5 до 15 тысяч рублей. Активировать сертификат можно в течение двух лет с момента приобретения - через личный кабинет на сайте компании "Правокард", а воспользоваться услугами можно уже на следующий день после активации. Сертификат действует в течение года с момента активации.

«Оценка состояния квартиры - важный этап для каждого покупателя жилья на первичном рынке, поскольку именно до подписания акта приема-передачи можно исправить все недочеты в работах. Некоторые дефекты в отделочных работах могут быть сразу не видны и создадут сложности покупателю только спустя какое-то время. Поэтому квалифицированной приемке жилья от застройщика следует уделять особое внимание. Уверен, что наш новый сервис значительно сэкономит время на поиске аналогичных решений по приемке жилья у сторонних компаний, позволит избежать финансовых расходов на устранение возможных недостатков и позволит клиентам удостовериться в качестве и безопасности новой квартиры», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

«Мы совершенствуем наши услуги и стремимся предоставить клиентам ПСБ полный спектр сопровождающих сервисов, востребованных при сделках с жилой недвижимостью, поэтому мы разработали уникальные пакеты услуг в рамках сертификата «Приемка первичного жилья» и расширили линейку предоставляемых услуг по доступной цене. Нам приятно совместно с ПСБ участвовать в таком значимом событии в жизни каждого человека, как покупка нового жилья», − прокомментировал генеральный директор "Правокард" Станислав Каплан.