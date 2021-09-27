Новые санкции против России готовит США

Конгрессмен Брэд Шерман внес поправку, расширяющую санкции на вторичный рынок российских гособлигаций, сообщает РБК.

В апреле президент США Джо Байден ввел ограниченные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), запретив американским инвесторам участвовать в первичных размещениях ОФЗ, но оставив возможность торговать этими бумагами на вторичном рынке.

Если поправка Шермана будет утверждена законом о военном бюджете, инвесторам США будет запрещено покупать и продавать российские ОФЗ и суверенные еврооблигации, выпущенные через два месяца после принятия закона (оборонный бюджет, как правило, подписывается президентом США к декабрю).

Демократ Том Малиновски предлагает администрации Байдена проанализировать, соответствуют ли чиновники и бизнесмены из списка, составленного соратниками оппозиционера Алексея Навального (35 человек), критериям для введения против них персональных санкций по Глобальному акту имени Магнитского. В этот список входят премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, председатель ЦИК Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и др.

Наконец, поправка конгрессмена Майкла Маккола предусматривает введение санкций против организаций, ответственных за «планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода «Северный поток-2» (включая проектную компанию Nord Stream 2 AG), их руководителей или акционеров.