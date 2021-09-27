Россия на 33% увеличила экспорт колбасных изделий

С начала 2021 года экспорт колбасной продукции из России вырос на 33% по сравнению с прошлым годом и составил 33,1 тыс. тонн, следует из отчёта Россельхозбанка. Отечественные поставщики мяса нарастили присутствие на рынках ключевых иностранных потребителей – постсоветских стран, а главной качественной чертой рассматриваемого периода стало освоение новых направлений. Так, среди импортёров появились страны Западной Африки: Бенин, Либерия и Гана, а экспорт на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию вырос почти в 5 раз в натуральном выражении. Эксперты Россельхозбанка связывают рост поставок в Африку и Азию с общей диверсификационной стратегией отечественных производителей мясной и рыбной продукции и прогнозируют итоговый объем зарубежных поставок колбасных изделий по итогам года на уровне свыше 55 тыс. тонн.

«Исторически сложившиеся схожие вкусовые предпочтения и культура потребления, низкозатратная логистика делают рынки бывшего Советского Союза стратегически важным и выгодным направлением для отечественных производителей колбасных изделий. К тому же для этих рынков необязательно производить специфические продукты и можно перенаправлять на них товары, которые избыточны для внутрироссийского потребления. За последний год экспорт на рынки бывшего СССР увеличился на 32%, что свидетельствует об успешной конкуренции со стороны российских компаний», – объясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Наиболее востребованы колбасные изделия из России в Казахстане, в адрес которого поставлено 22,1 тыс. тонн продукции – на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это основный рынок для отечественных мясопереработчиков за пределами российских границ.

Второе место у Украины (+41% за год до 5,5 тыс. тонн), на третьем месте – Азербайджан (+21%, до 2,9 тыс. тонн). Сильный рывок в закупках совершил Узбекистан (в 18 раз до 200 тонн), хотя поставки даже в таком объеме пока можно воспринимать лишь как «пробный шаг».

Среди российской продукции в странах бывшего СССР наиболее популярны варёные колбасы и паштеты.

Рост поставок на Восток и открытие Африки: синхронизация с экспортёрами рыбы

Примечательно, что несмотря на прирост поставок на рынки ключевых потребителей, доля этих стран в общем объеме поставок постепенно снижается. Хоть и медленно, но мясопереработчики осваивают удаленные рынки, а, значит, и сложные дорогостоящие логистические технологии для поставок в страны Азии и Африки.

Но важно отметить и активизацию поставок в страны Дальнего Востока и Африки.

Так, экспорт колбасных изделий в регион Дальнего Востока вырос в 5 раз до 151 тонны – это меньше, чем в отдельно взятый Узбекистан, однако саму динамику Центр отраслевой экспертизы считает многообещающей.

Из поставленных 151 тонны 113 ушли в Китай, оставшиеся – в Японию, Монголию, Вьетнам, Малайзию.

В Африке в 2021 году российские поставщики вышли сразу на три новых рынка: Бенин (31 тонна), Либерия (9 тонн) и Гана (6 тонн).

«Освоение рынков Восточной и Юго-Восточной Азии, выход в Африку – это индикатор развития глубокой переработки, потому что местные вкусовые предпочтения сильно отличаются от постсоветских, и российским производителям требуется осваивать новые технологии производства и рецепты для успешной конкуренции. В этом и состоит вызов, однако наш прогноз положительный. В случае с Западной Африкой мы видим, что производители колбасных изделий верят в них, как и производители рыбы, которые также открыли это направление для себя в 2021 году. Отмечу также влияние местных жителей, связанных с Россией, в бизнесе, торговле и т.д. – они способствуют экспорту российской продукции и внедрению новых продуктов и вкусов. Так, в случае Вьетнама таким нестандартным и привнесённым продуктом стала сырокопчёная колбаса», – рассказывает Андрей Дальнов.

По мнению Центра отраслевой экспертизы, долгосрочная задача отечественных поставщиков колбасных изделий – удержать и нарастить позиции в постсоветских странах, которые останутся главными потребителями, а также продолжить диверсификацию направлений за счёт открытия рынков новых стран и повышения продаж. Дальний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка должны стать дополнительным источником дохода и фактором появления новых продуктов глубокой переработки, а значит, и развития отрасли в России.