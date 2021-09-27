Рынки провели спокойную неделю

Макроэкономический фон на этой неделе для разнообразия был сглажен и совершенно спокоен.

На сырьевом рынке беспокоились относительно новой погодной угрозы в Мексиканском заливе, так как нефтедобывающие мощности все еще не полностью восстановились после урагана «Ида». Однако тропический шторм «Николас», относительно силы которого и были сомнения, так и не смог никого напугать.

В МЭА, ОПЕК и Минэнерго США опубликовали новые прогнозы относительно мирового спроса на энергоносители, и тут все оказалось предельно оптимистично и без стрессов.

США и Китай провели телефонные переговоры. Лидеры пообщались на общие экономические темы и обсудили вопросы климата. Сам факт разговора между президентами обеих стран был воспринят рынками капитала положительно, учитывая поставленную на паузу торговую войну.

Apple презентовала новую линейку продукции, как делает раз в год в сентябре. Акции компании упали к трехнедельному минимуму — рынок не оценил новшеств, но позже бумаги восстановились.

На российском рынке акций продолжалось ралли за счет взрывного роста в акциях нефтедобывающих компаний и бумаг банковского сектора. Особенно симпатично выглядели акции «Газпрома», где триггером роста стало не только техническое завершение «Северного потока-2», но и обновление биржевыми ценами на газ рекордных уровней.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»